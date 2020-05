Hernán Medford piensa en grande con la selección de Honduras

El entrenador costarricense Hernán Medford, tuvo pasos importantes a nivel de clubes y con la selección de Costa Rica, sin embargo, como entrenador tuvo ciertos altibajos y bajos rendimientos en donde desarrolló su trabajo. Así como tambien con el seleccionado hondureño en donde no llegó a dirigir diez encuentros.

Medford tiene todavía una piedra en el zapato. Para la Copa del Mundo de Brasil de 2014, el tico no pudo cumplir con el objetivo de llevar al combinado hondureño en donde antes de que terminaran las eliminatorias a dicho torneo, fue retirado de su caro y no lo tomó de buena manera, ya que según él, le "tendieron la cama".

"Allá en Honduras porque ya me habían hecho la cama ciertas personas que están y algunos que en paz descansen, porque hay que respetar a las personas que ya no están, pero que tomaron decisiones y hay uno que me estaba moviendo el piso por debajo, ustedes saben quién es y no diré nombre, pero ese camerino lo tenía bien acomodado", comentó Hernán.

Así como también no escondió sus deseos de regresar algún día. “Yo puedo afirmar que el día de mañana que yo agarre a la Selección de Honduras, la clasifico para un Mundial, porque sé la calidad de futbolistas que hay allá, yo la clasifico”, afirmó Medford.

En este sentido, el costarricense no solamente opinó sobre esa posibilidad de llevar a una Copa del Mundo a Honduras, también cuestionó a Jorge Luis Pinto, aclarando que como entrenador lo admira y su trabajo está a la vista, pero que como persona no le guarda ningún respeto.