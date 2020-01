Henry Figueroa tras llegar a Marathon: "Estoy acá para lograr cosas importantes"

Henry Figueroa fue presentado este miércoles en Marathon, institución a la que recala tras su paso por Alajuelense de Costa Rica. Allí, según manifestó el propio futbolista, busca "lograr cosas importantes en este club y luego marcharme a Europa".

�� OFICIAL | El defensa Henry Figueroa, ha firmado este día con #CDMarathón y se ha convertido en nuevo jugador del club.



Bienvenido a la cueva del #MonstruoVerde ��������#SanPedroSula #Honduras pic.twitter.com/x4dWql7X9F — CD Marathón (@CDMarathon) January 21, 2020

En esa misma línea, expresó: "Estoy feliz, muy emocionado. Le doy gracias a Dios por estar en Marathón". Si bien confesó que hubo otras ofertas, destacó que "me pareció más la propuesta de los verdes porque los directivos me hablaron de amor al equipo y me convencieron".

Sobre la causa de evasión al control antidoping en su contra, deslizó: "Las cosas se están manejando como deben ser, mi asesor legal les puede explicar la realidad, todo va muy bien". Aún así, avisó: "Hay buenas noticias".

Finalmente, dejó entrever que no sería descabellado pensar en un futuro regreso a su última piel: "Estoy muy agradecido con los directivos de Alajuela, siempre se portaron a la altura y hablamos constantemente. No tengo rencor con ellos, estoy agradecido y en cualquier momento puedo volver a esa gran institución".