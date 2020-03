Henry Figueroa rompe el silencio y habló de las amenzas a Oscar Moncada

Henry Figueroa rompió el silencio luego de las amenazas que proliferó a Oscar Moncada, árbitro que lo expulsó durante el partido que Marathón disputó contra Olimpia en el Yankel, el cual acabó en derrota por 2-1 de los locales.

En un video compartido mediante las redes sociales del club, el catracho comenzó disculpándose con prácticamente todos los actores que circundaron el partido: "Pido disculpas a la afición, al cuerpo técnico y compañeros por mi actitud. También pido perdón a (Elvin) Casildo por la falta. En casa miré el vídeo y observé que la entrada es fuerte".

Además, también pidió perdón al colegiado del encuentro, aunque aclaró: "No amenacé al árbitro Moncada, hay cámaras, solo le dije que van dos veces que me expulsa en el mismo estadio".

La constancia del hombre del silbato tras mostrarle la roja al central citó: "Henry Figueroa, expulsado por juego brusco grave. Una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, y me amenazó diciéndome: 'Ya verás lo que te va a pasar hijo de pu.., es la segunda vez que me expulsas, ya verás'".