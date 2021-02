Alexander Robinson envió un mensaje a los aficionados de Comunicaciones tras el autogol en su debut

Comunicaciones sabe que tiene la obligación de ser protagonista en este torneo con la casi obligación de ganar el campeonato en esta edición, ya que de no hacerlo, podría considerarse como un nuevo fracaso y así lo sabe su entrenador Mauricio Tapia, cuerpo técnico, directiva y la afición. Alexander Robinson fue uno de esos fichajes para esta temporada con el objetivo de darle más confianza al equipo. Y aunque comenzaron con victoria no demostraron un gran juego y el defensor debutó con un gol en propia puerta.

Al minuto 13 de partido, Comunicaciones había tomado la ventaja (1-0) gracias a una anotación por parte de Agustín Herrera, sin embargo, el empate llegaría 41 de la primera mitad, poco para terminar los primeros 45 minutos. Luego de una jugada por el sector de la derecha tras un centro al área, Alexander Robinson en su intento de despejar el balón, convirtió de cabeza en propia puerta para igualar las acciones.

Mensaje de Alexander Robinson

"Más que palabras, solo toca demostrar y listo. Lamento hacer ver que empiezo con el pie izquierdo, Dios me pone una prueba más en la vida. Seguimos fuertes, así que sorry, no soy fácil de derrotar. Felicidades al equipo por los primeros 3 puntos, el objetivo sigue intacto", comentó el jugador Alexander Robinson a través de sus rede sociales.

El defensor había recibido muchas críticas a través de las plataformas digitales por parte de los aficionados de Comunicaciones reprochándole ese error y que tal vez no fue un fichaje deseado por la afición de los Cremas. Sin embargo, el jugador quiere revancha y espera poder revertir ese pensamiento con buenas actuaciones dentro del campo.