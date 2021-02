Rosbin Ramos: de la simulación viral a una depresión que casi pone fin a su vida

Rosbin Ramos ha sido el protagonista de uno de los videos más virales de los últimos días en Guatemala. En las imágenes, se puede ver como el futbolista de Batanecos FC simula de manera descarada una agresión (tomando una cascara de naranja lanzada previamente al campo de juego, apoyándola en su cara y arrojándose violentamente al suelo) en la visita de su equipo a San Lorenzo, en un partido por la Tercera División que acabo 3-1 en favor de los locales.

Esa actuación causó gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, pero también sumió en una depresión al joven chapín. "Desde el domingo que llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y no quería saber nada. Incluso hasta quería hacer cosas que no debo", expresó primeramente en diálogo con ESPN Guatemala.

Carolina Cancinos, presidenta de la institución, manifestó por su parte: "Ha entrado en un proceso de depresión tan grande que ha querido hasta atentar con su propia vida, porque ve sus sueños truncados al momento que le dicen que el gerente de la liga dijo que lo van a suspender de por vida". Aún así, Elmer Ponciano (gerente de la Liga) ya adelantó que no existe tal sanción para estos casos.

���� ¡¡Muchos cambios con respecto al partido ante Puerto Rico!! ����

https://t.co/cPWrMQA6In — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) February 24, 2021

"El muchacho se quería matar, y los papás muy angustiados llegaron hoy a las 10 de la mañana a buscarme a mi casa, y me fueron a decir que qué hacían con Rosbin. Fuimos a levantarle la moral y hoy ya está acá con nosotros", completó Cancinos. Ramos, además, también explicó los motivos que lo llevaron a hacer esa pantomima.

"Nos estaban tirando monedas, latas y cascaras de naranja. Ya le habían pegado a un compañero y a mí me pegaron con una moneda. Para que ya no nos siguieran tirando, la recogí (la cáscara) y la puse así (en la frente), porque la verdad tenía miedo de que nos golpearan", contó.

Finalmente, se disculpó por su accionar: "Me disculpo con todos. Quiero salir adelante y jugar en Liga Nacional. Quiero hacerles saber a todos que esto me quedó de experiencia, estoy arrepentido de hacer eso". "Mil disculpas por hacer eso y quiero salir adelante con el fútbol", reiteró.