Gran gesto de Alex Lopez conmoverá a la afición manuda

Después de que llegara una oferta importante del Alianza Lima de Perú, el volante hondureño Alexander López tomó la decisión de seguir jugando en la Liga Deportiva Alajuelense.



El virtuoso media punta seguirá vistiendo la casaca manuda por lo menos hasta que finalice el Torneo Clausura 2020, pero a un sacrificio personal bastante grande.



Según confirmó el gerente deportivo de la Liga, Agustín Lleida, López rechazó una propuesta económica seductora de parte del equipo sudamericano, cantidad que Alajuelense no le podía ofrecer.



"Él junto a su familia decidió quedarse en Costa Rica; el Alianza le ofreció un salario con el que nosotros no podíamos competir, pero él se quiso quedar", reveló. López llegó a suelo tico en enero de 2018, y desde esa fecha no ha podido salir campeón con la institución manuda.



Después de perder el último campeonato a manos de Herediano, el catracho de 27 años ha optado por buscar la revancha y reivindicarse ante la afición, tras ser considerado uno de los villanos en la última final.



Alex López, volante armador de la Liga Deportiva Alajuelense.