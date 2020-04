Golpe: Motagüa se queda sin el apoyo de Pepsi por la pandemia del coronavirus

Las altas empresas que se involucran en el mundo deportivo como patrocinadores también han tenido que hacer cambios tras la crisis económica que golpea al mundo por la pandemia del coronavirus y una medida que tomó Pepsi recientemente es suspender por el momento poner en alto por el momento los patrocinios. La empresa, quien es el máximo patrocinador del equipo de Motagua de la Liga de Honduras, les informó al club que suspendería el contrato de patrocinio hasta que culmine la pandemia del coronavirus y se reactive el Torneo de Clausura 2020.

“Ellos nos habían dicho que si habían partidos suspendidos no iban a pagar, ellos pagan por publicidad y los patrocinadores tienen razón porque a ellos se les da una exposición y ahora que no hay juegos no hay nada que patrocinar. La exposición es lo que nosotros vendemos y eso le va a pasar a todos los equipos. Ellos decidieron suspender el contrato mientras no haya actividad”, informó el club.

Pepsi acompaña al Motagüa hace varios años en Honduras.

Esta noticia no le cayó nada bien al equipo, pues con esta noticia que recibió tendrán que planificar de qué manera van a sustentar los salarios de sus jugadores y cuerpo técnico, quienes estaban recibiendo su paga de forma normal, pero debido a la circunstancia lo más seguro es que haya una baja en los sueldos próximamente.

El presidente del equipo, Eduardo Atala, dio a conocer que el 20% de los pagos mensuales que se hacen en el club son gracias a la aportación de 600 mil lempiras por parte de Pepsi, en general las cifras que se les paga a la plantilla son de 3 millones de lempiras.

Atala estaba consciente que este momento iba a pasar tarde o temprano, debido a que ellos pagan por publicidad y al no celebrarse encuentros, la marca no se da más a conocer por los espectadores en los estadios o televidentes que presencian los juegos desde sus hogares.