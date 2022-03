La remontada del Real Madrid esta noche en el Santiago Bernabéu ante el PSG, vivió un punto de inflexión y esto ocurrió cuando Gianluigi Donnarumma cometería un grosero error, que no solamente le dio un gol a la Casa Blanca, sino que además la confianza crecería para los dirigidos de Carlo Ancelotti quienes con fútbol y contundencia, avanzaron a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Cuando inició esta temporada el principal objetivo para el PSG era ganar la Liga de Campeones, tomando en cuenta toda la expectativa generada con fichajes estrellas. Quedarse en los octavos de final luego de haber tenido una ventaja de dos goles, es un duro golpe para la institución francesa en donde seguramente habrán muchas noticias al transcurrir los días.

En el segundo tiempo, Gianluigi Donnarumma recibió un pase atrás en donde parecía estar tranquilo, frenando la pelota, levantando la cabeza buscando algún receptor y a quien se iba a encontrar fue a Karim Benzema. Sí, la presión furiosa del francés provocó que el italiano se equivocara en el pase y se lo diera a Vinicius y este, le daría la asistencia dentro del área a Benzema para empujar el balón y empatar el partido (1-1).

Después de este error el PSG se vino abajo, no encontró el juego, no encontraba la pelota, jamás volvió a generar una jugada de peligro. A pesar de contar con un tridente como Neymar, Mbappé y Messi. Quedó claro que las figuras no alcanzan para este tipo de encuentros. Si no hay equipo, si no hay un funcionamiento, lo colectivo y la experiencia te superan.