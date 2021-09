La competencia deportiva entre Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas será una de las más explosivas de esta temporada en el fútbol del viejo continente. Dos grandes arqueros se estarán disputando la titularidad en el arco del PSG. El italiano viene ser el mejor jugador de la Eurocopa y levantando el título de campeón con Italia. Mientras que el costarricense ya registra dos temporadas con el conjunto parisino y por si fuera poco, tres Champions bajo el brazo en su etapa con el Real Madrid.

Debido a las rotaciones que ha implementado Mauricio Pochettino en el arco entre liga y la Champions para Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, han comenzado a surgir los rumores sobre un posible malestar del italiano y un pedido para salir del equipo al no querer estar más en el banco de los suplentes. Ante este escenario, el italiano rompió el silencio y despejó cualquier tipo de dudas en una entrevista en Sky Sports.

"Me hacen reír. Cada vez que abro el teléfono y me pongo a leer. Lo supero porque conozco mi fuerza, sé quien soy y no hay problema. Estoy aquí y estoy feliz de estar aquí. El club siempre me ha apoyado y me río cuando leo todas estas tonterías. Estoy bien y sigo adelante", comentó Gianluigi Donnarumma sobre la situación actual con Keylor Navas en la portería del PSG.

Con tan solo 22 años Gianluigi Donnarumma es ahora mismo uno de los mejores jugadores en su posición y está llamado a ser el arquero de la Selección de Italia al menos por los próximos 10 años y con su rendimiento hasta los momentos, contiene todas las herramientas para lograrlo. Y así mismo estar en lo más alto a nivel de clubes. Por ahora, tendrá que seguir compitiendo y no bajar la guardia ante Keylor, quien también es uno de los mejores guardametas del planeta.

Hasta el momento, Donnarumma fue titular en tres de los diez partidos que disputó el PSG en la temporada. Este último fue ayer ante el Manchester City en la UEFA Champions League en donde el italiano fue una de las grandes figuras del encuentro. Demostrando mucha seguridad bajo los tres palos y evitando la caída de su arco en varias oportunidades. Sin embargo, esto no garantiza su titularidad.