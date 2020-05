Futbolista de la liga salvadoreña trabaja en una funeraria para sobrevivir

La pandemia que azota a todo el mundo ha logrado que el torneo de El Salvador se termine cancelando. Así lo anunciaron los directivos de la Liga Nacional, dejando vacantes los descensos y el campeón, aunque al principio habían consagrado a Once Deportivo. Muchas jugadores no están cobrando hace tiempo, hay otros a los que se le terminó el contrato y quedaron sin club.

Uno de estos casos es el de Axer López, futbolista que pertenecia a El Venceder de la Primera División cusclateca. Tras una derrota contra Alianza, el jugador decidió abandonar el fútbol por un tiempo hasta recuperarse. Obviamente, su economía no le permitía poder vivir sin cobrar y terminó dedicándose a un rubro totalmente distinto. El deportista empezó a trabajar en la funeraria de su suegro.

Axer habló en una entrevista con El Gráfico para contar cómo llego a obtener este trabajo: “Tengo cinco años de trabajar en la funeraria, me toca colaborar con el entierro, conducir al fallecido. Somos protocolo y llevamos el mobiliario a la hora de la velación. Me gusta este trabajo, toca transportar los fallecidos. Lo conseguí por medio de mi esposa, Diana de López (encargada de los contratos y facturas de los ataúdes) mi suegro, tiene este negocio y me metí poco a poco”.

#UltimaHora ⏰

�� • Axel Josue López volante de @SomosElVencedor ha RENUNCIADO a continuar con los tabudos el resto del torneo por motivos personales pic.twitter.com/NURBhKdDdF — LMF_Magazine (@LMF_Magazine) March 5, 2020

Además, le consultaron sobre si había aumentado la cantidad de trabajo debido al coronavirus. El Salvador tiene 889 infectados y 17 fallecidos por COVID-19. Sobre eso contó: "El trabajo en funeraria se mantiene con normalidad. Igual, es lamentable lo que está pasando, afecta al fútbol y a la mayoría que nos gusta este deporte, esperamos que esto pase pronto para volver a las canchas”.

López es uno de los cientos de ejemplos de futbolistas que empezaron a trabajar de otras cosas para poder subsistir y llevar la comida a sus hogares. Hoy por hoy, es muy difícil vivir del fútbol y más ahora que está parado. La mayoría de los jugadores empezaron a analizar hacer diferentes oficial de forma temporal y así tener ingresos durante el parate. Veremos cuánto pueden aguantar de esta manera.