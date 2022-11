A falta de 18 días para el Mundial de Qatar 2022, la Selección de México no ha encontrado su mejor nivel y uno de sus problemas es el frente de ataque. La falta de gol es un elemento que Gerardo Martino no ha podido solucionar. Ante este escenario, representantes del Tri contactaron a Carlos Vela para conocer su situación sobre aceptar o no ir a la Copa del Mundo y su respuesta fue contundente.

Esto fue dado a conocer por el periodista de TUDN, Gibrán Araige en el programa Línea de 4. Ahí explicó que la FMF mantuvo una reunión con el delantero del LAFC para conocer su postura e intentar de todo para convencerlo, pero, como ya es costumbre en Vela, rechazó la oferta de ir al Mundial de Qatar 2022 con el Tricolor.

Carlos Vela se mantiene en su postura de no jugar con la Selección Mexicana. Esto desde 2019, cuando Vela Garrido dio un paso al costado pensando en el recambio generacional al interior del cuadro comandado por Martino. Su último partido defendiendo la casaca nacional fue en el Mundial de Rusia 2018, en los octavos de final contra Brasil.

"Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial, porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”, había dicho Carlos Vela en mayo de 2019 para TUDN y hoy sigue pensando lo mismo.