Fernando Palomo y su infancia en Guatemala: "Hablaba puro chapín"

En una entrevista con el programa Desmadres entre Compradres, Fernando Palomo habló con Muyshondt e Iraheta de distintos temas. Uno de ellos era la cuestión de su particular acento y la creencia de que es argentino por su forma de hablar. El salvadoreño contó que le pasa seguido que piensen eso, pero él no cree que sea similar su modo de platicar al de los sudamericanos.

“Muchos por mi acento creen que soy argentino, o argentino 'wannabe', un término anglosajón que hace referencia a una persona que quiere aparentar ser otra. A mí me dejás en México cinco días y ya estoy hablando puro mexicano. No sé si en Puerto Rico me pasaría porque es un acento mucho más fuerte, pero me ha pasado a cualquier lugar que voy, se me pegan los acentos", declaró entre risas.

Para seguir con esa explicación, Palomo contó que pasó gran parte de su infancia en tierras chapinas: “Vas adoptando más vocabulario, adoptas también modismos. Me pasaba desde chiquito, mis primos viven en Guatemala, cerca de la frontera con México, y yo me iba a pasar muchas vacaciones con ellos y ya estaba hablando puro chapín ya".

También habló de las críticas que recibe por esto: “Hay quienes creen que es por ser una cosa que no soy. Ahora hay mucho quienes adoptan, que toman esta herramienta como ataque, claro. Te atacan porque no les gusta tu comentario, y me dicen que soy un salvadoreño que quiere ser argentino, para mí que lo sigan diciendo porque no están cuestionando el concepto de lo que digo, sino mi acento”.

Para finalizar, habló de fútbol y se refirió a quién el mejor de todos: “A mí me gusta Messi, y algunos cuestionan ¿Cómo puede ser tan ciego de no reconocer que el máximo goleador de la Champions League es Cristiano y que está a punto de ser el máximo goleador en la historia a nuvel de selecciones? Mi respuesta es ¿A Raúl lo hubiesen considerado como el mejor jugador del mundo porque era el máximo goleador de Champions? ¿O a Alí Daei? Lo cruzás en el centro comercial y no sabés quién es ¿para vos sería el mejor futbolista de la historia?”.