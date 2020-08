Fenafuth saca las uñas y ordena fecha de inicio de la liga

En medio de una profunda incertidumbre, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) libró un comunicado en la tarde de este jueves, en el cual (en sus cuatro carillas de extensión) indica varios pasos a seguir con respecto a la reactivación del fútbol local, entre otras cuestiones paralelas.

El enunciado emplea gran parte de su contenido para darle un marco estatutario a las resoluciones que luego se pueden observar, en la anteúltima página del mismo. Los artículos citados encuentran, como punto común, la potestad de Fenafuth sobre el torneo y los clubes, subordinados a las dictaminaciones de la federación.

Olimpia, el último campeón del fútbol hondureño

Tras ese preludio extenso, deja de manifiesto sus resoluciones. En primera instancia "ordena a la Liga Nacional dar inicio al campeonato de liga como fecha máxima el sábado 26 de septiembre del presente año", aunque le da a la organización del certamen la posibilidad de "proponer formatos de juego".

A su vez, pone como fecha límite de inscripción el 28 de agosto. Si algún club declinará hacerlo, la Liga Nacional puede "invitar a clubes de la liga de ascenso que quieran participar, sin sobrepasar el número de 10 clubes jugando el campeonato, debiendo estos cumplir con los requisitos de licenciamiento".

Finalmente, deja en claro que "el club que no tiene capacidad financiera para participar no está obligado a hacerlo", aunque el subsidio provisto por FIFA para cada institución (de 750.000 dólares para cada uno) será entregado "a los clubes inscritos, incluidos los clubes invitados a participar que no forman parte actualmente de la liga nacional"