FESFUT dio marcha atrás y le quitó el título a Once Deportivo

Esta semana de abril el fútbol salvadoreño vivió un momento decisivo que quedará en el recuerdo por siempre. Debido a la pandemia del coronavirus, la FESFUT decidió congelar el presente torneo de fútbol de primera división, por lo cual se anula todo lo que hasta el momento se había llevado a cabo.

Walter Reyes, un miembro de la Federación de Fútbol de El Salvador comentó en entrevista con El Gráfico que además de la primera división, se congelaron también la segunda y tercera categoría; además el ascenso y descenso fue suspendido por ahora.

El conjunto de Ahuacapán había sido declarado campeón.

"Hemos congelado los tres torneos de las tres ligas del fútbol nacional. No hay ascenso ni descenso. Luego en cuanto a CONCACAF se determinó que los tres representantes serán Once Deportivo, Alianza y FAS. Pero si CONCACAF modifica su sistema de competencia y dice que solo dos van a ser, serán Alianza, campeón del Apertura 2019 y FAS, subcampeón del Apertura 2019", comentó.

Hace unas semanas Once Deportivo había sido declarado campeón de la Liga de El Salvador, sin embargo, esta decisión quedó sin valor después de una reunión extraordinaria sostenida por el Comité Ejecutivo de la FESFUT. Entre las determinaciones previamente mencionadas, se decidió de igual manera que este conjunto no fuera declarado campeón, por lo cual la Liga de El Salvador no tendrá monarca en este torneo.

"Reconozco que me equivoqué al declarar campeón al 11 Deportivo y mandar a Jocoro a un juego de repesca para salvar su categoría, fue una decisión precipitada, apresurada porque en ese momento que tomé la decisión nadie pensaba que todo esto de la pandemia nos iba a llegar más de dos meses por el momento hasta el 16 de mayo y que los jugadores estén paralizados", destacó el presidente del fútbol salvadoreño Hugo Carrillo, en charla con El Gráfico.