Ex-arquero de Real Madrid elogió a Keylor y lo puso con los mejores del mundo

El nivel de Keylor Navas ha ido en ascenso por más de 5 años. Ganó todo lo imaginado cuando fue parte de las filas de Real Madrid y cuando le sacaron el puesto, sin que haya tenido flojas actuaciones, el PSG apostó por él. Hoy por hoy, se encuentra en el puntero de la Ligue 1 y avanzando en las fases eliminatorias de la Champions League. Una actualidad que va por el camino de mejorar lo que logró hasta el momento.

Este gran rendimiento no le es ajeno a sus colegas, son varios los que se han arrodillado ante los pies del Tico. Desde la liga española ubicándolo entre los 10 porteros que más partidos lograron mantener la valla invicta hasta Goal poniéndola en la lista de los 10 más grandes de la década. Esta vez, los elogios vinieron de un futbolista que jugó en Real Madrid y destacó una de las cualidades del ex-Saprissa.

Diego López, actual portero del Espanyol, resaltó cada característica de distintos compañeros de puesto y no se olvidó de mencionar a Navas: "En el juego aéreo hoy por hoy el que mejor lo domina es Courtois. Ha evolucionado mucho en la colocación, está fuera de la portería, abarca más área y su envergadura le facilita mucho las cosas. En blocaje me gusta mucho Oblak, tiene muy buenas manos. En agilidad me quedo con Keylor por su estructura, es un portero muy ágil y rápido en sus movimientos".

Fueron compañeros en los primeros pasados que dio Keylor en el Real. Eran ellos dos e Iker Casillas lo que peleaban el puesto. El costarricense llegaba como una gran apuesta, tras destacarse en el mundial de Brasil 2014. Del Levante directamente al Madrid, llegó siendo muy observado, pero terminó ganándose un lugar de forma muy rápida. Pocos crerían lo que logró en esos 5 años en el Merengue.

Para finalizar, López agregó: "En el juego con los pies Ter Stegen es un referente para todos los porteros. A veces parece un jugador de campo. En uno contra uno lo domina mucho Neuer y mentalidad me quedaría con Buffon porque es un referente para todos los porteros de mi generación, sigue en activo a su edad en un gran equipo y es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol".