Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están listos para el Mundial de Qatar 2022 y sus herramientas que utilizarán durante esta Copa del Mundo ya están listas. Ambos futbolistas ya se entrenan con Argentina y Portugal respectivamente, en donde para los dos es muy probable que esta sea su última cita mundialista. Desde Futbol Centroamérica repasaremos los tacos que usarán durante este recorrido que tendrá un solo objetivo: levantar la copa mundial.

Argentina está ubicada en el Grupo C junto a Arabia Saudita, Polonia y México. Los sudamericanos son favoritos en su zona y no solo eso, sino que también para llegar a la final de la Copa del Mundo. Por otro lado, Portugal se encuentra en el Grupo H junto a Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Si bien también tiene la ficha de favoritos para avanzar de ronda, no tienen asegurado el primer lugar.

Los tacos de Messi

Messi tendrá en su poder durante el Mundial a los tacos del modelo Hype Legend de la marca alemana Adidas, que le hace diseños exclusivos al capitán de la Selección de Argentina. Serán de color dorado, combinados con las tres tiras en negro de una cara y de la otra en blanco y celeste, representativa de la bandera de su país. Además, la suela de los botines también es de color dorada, pero en un tono cromad. Según explicó la marca, está compuesto de manera que logra un mayor soporte en movimientos explosivos y cambios de dirección y posee un estampado antideslizante en el talón para afirmar mejor el pie del futbolista.

Los tacos de Cristiano

Por otro lado, Nike reveló el modelo Mercurial con el cual Cristiano Ronaldo jugará el Mundial de Qatar. El modelo salió con la serie Nike Mercurial Air Zoom CR7 y el diseño está inspirado en los azulejos de Azulejo, un tesoro nacional de Portugal. Estos botines son especialmente para Ronaldo, incluso lleva grabada su firma CR7 en la parte del talón del lado de adentro del pie, ya que el resto de los futbolistas que pertenecer a la marca usarán el paquete oficial de la Copa del Mundo de Nike.