Espíndola reconoció que lo llamó otro equipo de Honduras y podría dejar Marathón

La cancelación de la Liga Nacional en Honduras obliga a los equipos a decidir que van hacer con los futbolista a los que se les termina el contrato. Las negociaciones que se tenían que hacer en junio se terminaron adelantando por la decisión que tomaron los directivos. Eso hace que muchos jugadores importantes tengan un pie afuera de los clubes donde se destacaron en la pasada temporada.

Uno de los casos es el de Esteban Espíndola, a quien se le finalizó su vínculo con Marathón. El defensor argentino defendió la camisa de los Verdes en 30 partidos y hasta se dio el lujo de convertir 3 goles. Fue uno de los mejores jugadores del equipo y eso hace que los directivos quieran su renovación a toda costa en estas semanas. Sería una baja importante si se no llegan a un acuerdo.

Para el malestar de los aficionados del Monstruo Verde, el zaguero reconoció que ya recibió una fuerte de otro club del país, pero no quiso dar a conocer el nombre en una entrevista con HNR: “Si hay un equipo que ha mostrado interés, pero por ahora la prioridad es Marathón, porque me siento bien aquí y ellos me dieron la oportunidad de llegar a Honduras".

El jugador argentino Esteban espíndola que vistió la camisa del equipo Marathón, en la temporada clausurada a expresado que conoce la situación económica del club y cobrará solamente los días trabajado el defensor espera renovar con los verdolagas. pic.twitter.com/i8xU5RG6Si — Eduardo Flores (@nichoflores15) May 4, 2020

Pero esto no quedó acá, el periodista le consultó si le gustaría volver a Olimpia. El argentino jugó 14 partidos con los Albos, antes de volverse a su país para formar parte del Racing de Córdoba. Sobre esto, dejó una puerta abierta: “Claro que si, fue el club que me trajo a Honduras y dejé buenos amigos, además uno debe no ser profesional en esto”.

Veremos que será del futuro de Espíndola. Todo parece indicar que está predispuesto a aceptar las negociaciones de renovación, pero no podrán estar tranquilos debido a que lo busca otro grande de Honduras. Serán días importantes para confirmar la continuidad de uno de los puntos más altos de Marathón en este campeonato. Fue vital para lograr el segundo puesto en la tabla general.