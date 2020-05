En situación crítica: Indio Cuscatleco confesó que está pasando hambre

La cuarentena es una medida necesaria para poder controlar los contagios de coronavirus en todos los países. Los gobernantes que han querido evitarlas terminaron condenando a sus ciudadanos a miles de muertes y contagios masivos. Pero el aislamiento no es perfecto y tiene sus efectos colaterales que afectan directamente a la población de países con economías débiles, como es El Salvador.

Son muchos los casos de personas que terminaron perdiendo su trabajo, su única fuente de ingreso, debido a la medida que tomó el gobierno. Uno claro ejemplo es el del Indio Cuscatleco. El mítico aficionado salvadoreño no está pudiendo obtener dinero y está viviendo una fuerte crisis. En una entrevista con El Gráfico, contó que que está pidiendo que le donen víveres para poder sobrevivir.

Ricardo Montano, el verdero nombre del Inidio, contó su mal momento ante los medios de comunicación: "Toda mi vida he trabajado en la joyería y también con el personaje, porque me contrataban para eventos deportivos, inauguración de algún torneo de alguna escuela; siempre me dan viáticos y algún 'billetillo', pero por la pandemia, todo se suspendió y no tengo ingresos económicos”.

Siempre estaremos agradecidos por el apoyo que le das a nuestro deporte y la motivación que le inyectas a nuestros atletas por defender los colores patrios. ���� https://t.co/97GJra5FqY — Yamil Bukele (@ybukele) May 30, 2020

Y agregó sobre la ayuda que está recibiendo día a día de personas que lo conocen por su particular vestimente que lo hizo popular: “La joyería se cerró, desde unos diez días antes que se decretara la cuarentena ya no ganaba nada, se especulaba lo que pasaría, cerraron el edificio donde trabajo, en el centro de San Salvador y desde entonces no he ganado ni cinco centavos, pero he recibido donaciones de víveres de algunas amistades”.

Este es uno de los miles ejemplos que aparecen por día en el El Salvador. El gobierno nacional no ha encontrado la manera de poder asistir correctamente a los comerciantes y trabajadores que no pueden generar ingresos para llevar la comida a sus casas. Están logrando acabar acabar con la crisis sanitaria, pero podría terminar provocando una crisis económica sino toman medidas a tiempo.