El tierno regalo que recibió el "Pescadito" Ruiz por el Día del Padre

En gran parte del mundo este domingo 21 de junio de celebra el Día del Padre, aunque en Centroamérica solo atañe a Costa Rica y Panamá. Una fecha especial para recordarle a aquellos que ocupan ese rol la importancia que tienen, y el cariño que uno les profesa, aunque esto se haga (o se deba hacer) durante todo el año.

Más allá de ser guatemalteco, Carlos "Pescadito" Ruiz lo celebra también en esta jornada dominical al estar radicado en los Estados Unidos. Por ello envió varios mensajes en sus redes sociales, tal como una humorística viñeta o el deseo de un bello momento para todos los padres del mundo.

Happy FATHER'S Day ⚽

Feliz Día PADRES ⚽ pic.twitter.com/bSTw6ycm8M — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) June 21, 2020

Sin embargo, también compartió su propia alegría, al mostrar en su cuenta oficial de Instagram el regalo que sus hijas le hicieron con motivo de esta celebración. En la foto se puede observar una escueta carta que dice "Happy father's day, from Luna" ("Feliz día del padre, de Luna", en español), junto a una gran cantidad de muffins con decorados que rezan "Dad" ("Papá" en español).

"Mishi, Sami and Lunita. Thank you so much, I love you so so so much", expresó en la leyenda de la imágen. En español: "Mishi, Sami y Lunita. Muchas gracias, las amo mucho mucho mucho". Tierno momento para un jugador que ha dado alegrías a Guatemala, a base de su buen fútbol.

¡Feliz Día del Padre para todos aquellos en Costa Rica y Panamá, así como también el resto del mundo!