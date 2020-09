El reto de un famoso youtuber con Thibaut Courtois y Keylor Navas

La rivalidad de Thibaut Courtois y Keylor Navas se vivió en la portería del Real Madrid hace unos años. Dos grandes guardametas tuvieron la oportunidad de compartir vestuario en la Casa Blanca. Sin embargo, era obvio que por la calidad que tenían y tienen, no había espacio para los dos. Y uno tendría que abanadonar el equipo para buscar nuevos objetivos.

Debido a la falta de oportunidades, fue el costarricense Keylor Navas quien tomó la decisión de abandonar el equipo del Real Madrid para fichar por el PSG. Mientras que Thibaut Courtois se quedó con la titularidad del equipo español hasta la fecha. Teniendo una de sus mejores temporadas en la pasada campaña y Keylor haciendo lo propio desde Francia.

A través de la red social de Twitter, el youtuber reconocido Ibai LLanos escribió un comentario muy particular en el que involucraba a Keylor Navas y a Thibaut Courtois. El arquero belga invitó al vasco a una partida de Among Us, un videojuego que ha estado de moda en los últimos días.

20.000 favs e invitamos a Keylor Navas https://t.co/nR4h79WyTE — Ibai (@IbaiLlanos) September 7, 2020

Posterior a esto, Ibai LLanos le respondió el tuit con las siguientes palabras: "20.000 favs e invitamos a Keylor Navas". Como poniéndole un poco de picante a asunto entre ambos jugadores y los seguidores no se hicieron esperar, respondiendo a este tuit y aportando para que se pueda dar este "reencuentro" entre ambos arqueros.

Nunca hubo de parte de ninguno de los dos futbolista alguna rivalidad extrafutbolística y siempre han sido muy profesionales. Tanto Courtois en el Real Madrid y Keylor Navas en el PSG han sido protagonistas defendiendo a sus clubes, sin embargo, así sea de manera online, a los fanáticos del fútbol, les gustaría ver a ambos una vez más, para saber qué podrían decirse o qué saldría de una conversación entre ambos. Habrá que esperar.