El presidente de Alianza habló sobre la vuelta de Fito Zelaya

El regreso de Rodolfo Zelaya a Alianza se puso en duda con la salida de Lisandro Pohl de los Paquidermos. El directivo era quien estaba en constante conversación con el futbolista y él lo había convencido de regresar a vestir la camisa blanca. Ni bien se confirmó su salida, aparecieron los rumores del interés de diferentes equipos para quedarse con atacante.

Pese a todo esto, el presidente de la institución salvadoreña salió hablar para llevar tranquilidad a sus aficionados: "Todavía no tenemos trato cerrado, seguimos en conversaciones.Tengo a mi gente hablando con él y hablando con su representante. Estamos interesados y yo creo que él también. Hay una buena posibilidad. La decisión es mía. Yo escucho las recomendaciones de la gente y he recibido una recomendación positiva, no solo del técnico (Juan Cortés) sino que de varios de los directivos".

Zelaya es buscado por un club de Costa Rica y uno de Guatemala.

Y se animó a hablar sobre la extensión del contrato: "Estamos evaluando hacerlo por un año o un año renovable. Igual, esas cosas son de voluntad. La vez pasada cuando él estaba con nosotros y le salió una oportunidad en el extranjero nos pidió si le flexibilizábamos el contrato. Con Fito siempre ha habido un trato como de casa. Estoy seguro de que las voluntades están ahí. Con Fito siempre ha habido buena relación".

Juan Cortés sobre si le gustaría tener a @FitoZelaya22 en el plantel: "Siempre voy a querer los mejores jugadores y Fito (Zelaya) encaja perfectamente en este club". https://t.co/twfuU2A0RG — ��strid Dessyree (@Astridfff) July 31, 2020

Adolfo Salume también explicó por qué hay tanta demora para cerrar el fichaje: "Se está haciendo un proceso ordenado. Usted no puede traer una estrella al equipo, como Rodolfo Zelaya, sin ver qué va a hacer con las otras estrellas. Hay otros muchachos ahí y nos hemos tomado nuestro tiempo. Es de hacer bien las cosas. No es que haya dudas".

Parece que solo resta tiempo para confirmar el regreso de Zelaya a Alianza. Una vuelta de la que se está hablando desde abril, pero que no para de sumar nuevos capítulos. Pese al interés de equipos de Costa Rica y Guatemala, la cabeza del futbolsita está en poder volver a vestir la camisa del club que es fanático.