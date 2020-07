El plan económico que posibilitó la llegada de Bryan Ruiz a Alajuelense

Una de las noticias que más ha repercutido en Costa Rica durante los últimos días ha sido el regreso de Bryan Ruiz al Alajuelense, el club en el que inició su carrera 17 años atrás. Esto conllevó comentarios de todo tipo, tanto dentro de la institución como en las entidades rivales de la Liga Promérica.

Puede que uno de los grandes interrogantes que han surgido sea cómo pudo la Liga afrontar el costo de su fichaje, así como también costear un salario que debiera ser elevado al tratarse de una figura internacional. Todo esto lo ha dejado más que claro Agustín Lleida, presidente de la entidad tica, en plena conferencia de prensa.

"La llegada de Bryan Ruiz no nos compromete en lo económico, el aporte del BAC Credomatic fue muy importante", expresó primeramente el directivo. Además, comentó: "Tenemos un presupuesto, y se dieron salidas de jugadores con gran trayectoria. Eso nos dio para la incorporación de 1 o 2 posibilidades".

También marcó otro factor que hizo mas ameno el gasto: "Bryan no viene a Costa Rica a ganar dinero, lo que ganó lo ganó fuera. No compromete a la institución a nivel económico". Por todo lo mencionado, resumió: "Al final lo de Bryan no es una locura a nivel económico. Él regresa a su país y suma un socio comercial como BAC Credomatic".

Además de esta compra, Alajuelense pudo cancelar dispendiosas deudas que mantenía con bancos y la Caja Costarricense del Seguro Social. Según informó el medio Teletica, esa suma comprendía unos 97.700 dólares.