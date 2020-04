El personaje de La Casa de Papel que sería Keylor Navas

La Casa de Papel ha sido un éxito rotundo prácticamente desde su estreno, cuando aún no pertenecía a Netflix siquiera. No solo fue furor en España, sino que también en diferentes partes del mundo. No es para menos tampoco: su dinámica trama y el sinfín de planes que El Profesor ingenia son asombrosos.

Durante cada estreno de una nueva parte, la historia creada por Álex Pina vuelve a ser tendencia en múltiples plataformas, así como en el Vox Populi. Así lo supuso el lanzamiento de la segunda temporada (en Netflix, ya que existía antes), la tercera y, este último viernes a primera hora, la cuarta.

La serie no solo ha sumado adeptos en cantidad, sino también en calidad. Múltiples figuras internacionales reconocen ser atentos seguidores de aquel grupo de atracadores que se ha metido en los corazones de todos. Keylor Navas, por ejemplo, demostró hace poco ser un fanático de la serie.

¿Keylor Navas es parecido a El Profesor?

El arquero costarricense, mediante su cuenta de Instagram, utilizó uno de los reconocidos filtros que la aplicación tiene. Este, en particular, analizaba a que personaje de La Casa de Papel se parecía aquel que la cámara apuntase. Luego de varios nombres, finalmente el que saltó no fue otro que... ¡El Profesor!

Sergio Marquina, como reza su nombre verdadero. Tan tímido y asocial como inteligente y osado, con un temple magistral. ¿Tiene el guardameta del PSG algún parecido física y/o mentalmente con él?