El origen del apodo de Pescadito Ruiz

Muchísimos jugadores de todo el mundo, y en prácticamente todas las épocas, tienen o han tenido un apodo. Ese distintivo afectivo que los marca, incluso opacando el verdadero nombre de pila.

Carlos Ruiz hay muchos, pero cuando hablamos del Pescadito Ruiz nos referimos a uno solo. A uno de los mejores futbolistas que ha dado Guatemala, con pasos por México y Estados Unidos, así como su país natal.

Sin embargo, surge una duda. ¿Por qué Pescadito? ¿Quien le puso ese mote tan peculiar como carismático?

En una entrevista de hace un año y medio al Diario AS, detalló: "Fue un apodo que me pusieron cuando estaba en Guatemala". Además, agrego: "Es muy habitual que en categorías inferiores te pongan un mote".

Sobre su opinión acerca de que lo llamen así, manifestó con humor: "Cuando he ido creciendo me he dado cuenta que a otros les han puesto el de 'Sapo' o 'Rana' y he pensado que no estoy del todo mal".

Si bien puede dilucidar que esa forma de nombrarlo nació en su tierra, admitió que no recuerda cuando ni quién se lo puso. "Lo tengo desde que jugaba en el Municipal, es decir lo tengo desde hace mucho tiempo. Soy honesto, no sé por qué ni quién me puso el apodo", sostuvo.