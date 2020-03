El historial de Centroamérica contra los campeones del mundo

Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Italia y Uruguay. Todos estos países han levantado alguna vez la Copa del Mundo. Algunos, en una única ocasión; otros, en varias. Los seis paises latinos de Centroamérica se han medido con ellos en diferentes oportunidades, saliendo incluso airosos en contadas situaciones.

Costa Rica es el único que ha jugado contra los ocho, y el que más veces ha ganado entre los de la región, derrotando a la canarinha, los tanos y a los charrúas, estos últimos en dos contiendas. Los galos y germanos son el punto opuesto: siempre ha perdido contra ellos.

Honduras también supo lo que es triunfar ante ellos, cuando doblegó a los cariocas por 2-0 en los cuartos de final de la Copa América 2001. En el mismo certamen, se impuso ante los orientales en fase de grupos y por penales en el cotejo por el tercer puesto. Además, los catrachos son los únicos de Centroamérica en dos cuestiones: tener historial favorable ante un campeón del mundo (Uruguay) y no haber perdido nunca con alguno de ellos, tras haber jugado al menos una vez (Uruguay e Inglaterra).

Guatemala es quien completa el trío centroamericano que ha hecho caer un gigante. En un amistoso en marzo de 1988, los chapines prevalecieron 1-0 ante los de capital en Montevideo. También es destacable un empate cosechado ante el pentacampeón, Brasil, en la Copa Oro 1998.

Historiales completos

Referencia: vs. país (Partidos ganados/Partidos empatados/Partidos perdidos)

Costa Rica:

vs. Argentina (0/2/4)

vs. Brasil (1/0/10)

vs. Uruguay (2/3/7)

vs. Francia (0/0/2)

vs. Italia (1/0/1)

vs. Inglaterra (0/1/1)

vs. Alemania (0/0/1)

vs. España (0/1/2)

Honduras:

vs. Argentina (0/0/2)

vs. Brasil (1/1/6)

vs. Uruguay (1/1/0)

vs. Francia (0/0/1)

vs. Inglaterra (0/1/0)

vs. España (0/1/1)

Panamá:

vs. Argentina (0/0/2)

vs. Brasil (0/1/4)

vs. Uruguay (0/0/3)

vs. Inglaterra (0/0/1)

vs. España (0/0/1)

El Salvador:

vs. Argentina (0/0/2)

vs. Brasil (0/0/3)

vs. Uruguay (0/0/3)

vs. España (0/0/1)

Guatemala:

vs. Argentina (0/0/2)

vs. Brasil (0/1/1)

vs. Uruguay (1/0/1)



Nicaragua:

vs. Argentina (0/0/1)