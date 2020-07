El contundente mensaje de Pedro Troglio sobre el fútbol en Honduras

La situación de la pandemia del Coronavirus trajo con consecuencia que el fútbol en Honduras y todo Centroamérica se suspendiera para proteger a la población de este virus. A pesar de que en Costa Rica se retomaron las actividades y pudieron finalizar el torneo, no sucedió de igual forma para las otras zonas de la región.

El entrenador argentino del Olimpia, Pedro Troglio, aseveró que toda esta situación esta perjudicando seriamente en todos los sentidos al fútbol hondureño. Recordemos que hace semanas ocho equipos que conforman la Primera División del balompié catracho mostraron su preocupación por un tema económico y que por que esta situación -además de la pandemia- el torneo podría aplazarse aún más.

Foto: Twitter/Olimpia

"Yo entiendo que los clubes estén necesitados, pero hay maneras también de arreglar las cosas. No jugar es ir en contra del fútbol y recordemos que las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 están a la vuelta de la esquina", expresó Pedro Troglio, estratega argentino del Olimpia.

Foto: Twitter/Olimpia

"Denemos tener protocolos de bioseguridad para arrancar con el fútbol. Si no lo hacemos, vamos a matar al fútbol hondureño. Y eso es algo que nadie desea. No entiendo a los equipos que no quieren inicar la temporada", concluyó Petro Troglio.

Recodemos que los equipos que se niegan a comenzar el campeonato hondureño son: Marathón, Motagua, Vida, UPN, Platense, Honduras, Progreso, Real de Minas y Real Sociedad. Todos estos clubes firmaron una solicitud de ayuda a la Liga Nacional, producto de la situación económica que se está atravesando por el COVID-19.