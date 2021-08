Luego de ser uno de los jugadores más resaltantes en la Copa Oro 2021, Bryan Tamacas no está teniendo sus mejores días con Alianza, a pesar de que en su momento confirmó que su intención era continuar en el club y defender la camiseta. Además de llevarse el Premio al Espíritu Luchador que le otorgó la Concacaf por su desempeño en dicha Copa Oro, Tamacas ha tenido un acto de indisciplina con Alianza que le ha costado muy caro.

En la jornada pasada cuando enfrentaron al conjunto de Firpo, el entrenador Milton Meléndez en rueda de prensa aclaró que Bryan Tamacas no fue convocado para este encuentro por un acto de indisciplina en donde no quiso entrar en detalles pero además, el jugador también recibió una sanción económica por parte del club salvadoreño.

Bryan Tamacas fue sancionado por Alianza

"Lo hice, me equivoqué o no, lo cierto es que el cambio se hizo. A Mario Jacobo aún no lo quiero arriesgar tras su lesión ya que resiente aún su problema y no quiero aún tratar al ruedo, sobre la ausencia de Tamacas es un caso de indisciplina, trato de ser parejo para todos, acá no existe el hecho de chinchinear a nadie", fueron parte de las declaraciones de Milton Meléndez sobre la ausencia de Tamacas.

Adicional a esto, mencionó que esto fue acompañado por una sanción económica. "Cuando el jugador firma el contrato, también firma una copia el reglamento porque él tiene conocimiento de todo lo que puede ser sancionable. Consideramos que son cosas aisladas y las personas han hablado con el gerente deportivo y con Tigana y han asumido la responsabilidad y se han comprometido a no hacer actos de este tipo", expresó Milton Meléndez.

"Primero pensamos en nuestra disciplina, en hacer cumplir nuestro reglamento y eso tiene que ver con que un jugador importante, en un partido importante, por el momento que hemos estado atravesando de resultados que no se nos han venido dando, pues nos va a afectar; ni modo", puntualizó Milton Meléndez sobre el caso de Bryan Tamacas.