ESPN asegura que Manfred Ugalde se va a Europa por cifra histórica

El júbilo se apoderó del Saprissa a principios de este mes, cuando logró adjudicarse el título del Clausura 2020 tras vencer al Alajuelense tanto de local como de visitante, bordando con hilo dorado una nueva estrella en su firmamento. Sin embargo, pensando en el Apertura 2020, ha comenzado a operar un cauteloso recambio.

Entre los movimientos más resonantes que involucra a los morados está el de Manfred Ugalde, que según diversos medios de Costa Rica (ESPN y Teletica), fue vendido al City Football Group. Se trata de un importante consorcio internacional, que es accionista mayoritario de diferentes equipos de todo el mundo, entre ellos el Manchester City.

Manfred Ugalde convocado a la Selección de Costa Rica (Foto: Fedefutbol)

El club al cual recalará el tico aún no está claro, pero los portales ya nombrados indican que su futuro podría estar en Holanda (NAC Breda) o Bélgica (Lommel SK). Aún así, el grupo posee una variedad más que amplia de opciones: New York City (MLS de Estados Unidos), Girona (LaLiga Smartbank de España), Mumbai City (Superliga india), Yokohama Marinos (J1 League de Japón), Montevideo City Torque (Uruguay) y Sichuan Jiuniu (Superliga China).

En primicia, te contamos los detalles de la negociación que lleva a cabo el Monstruo������������https://t.co/4npneEJZ8J — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) July 6, 2020

En caso de que su destino no seá neerlandés o belga, no distaría de estas naciones, ya que dan por sentado un arribo a Europa. La cifra también sería notoria: ESPN asegura que la transacción rondaría los tres millones (de una divisa no esclarecida), mientras que otros sitios nacionales apuntan a solo un millón.

Tanto Saprissa como el City Football Group se mantienen en silencio ante el público, ya que no han hecho ningún anuncio oficial. De todos modos, parece inminente que el joven de 18 años dará el salto al viejo continente.