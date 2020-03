Dura crítica de Omar Sevilla a los juegos entre semana: "No estamos en Europa"

Haber empatado con el Municipal Limeño por 1-1 este domingo privó al Independiente de subirse a la cima del Clausura 2020, lo que generó una gran disconformidad por parte de su entrenador, Omar Sevilla.

"Jugamos contra un rival difícil", precisó el técnico a los medios presentes en el Sergio Torres, campo en el que detalló no estar cómodo. "Hasta Limeño terminó corriendo con 10 jugadores y nos complicó", indicó.

Al ser consultado por la programación de los encuentros del Clausura 2020, situando numerosos duelos entre semana, explotó contra la organización: "Esa locura nos está pasando factura".

#IndependienteFC | IndependienteFC 1-1 M.Limeño

Partido muy duro para nuestros muchachos a seguir trabajando para salir de la zona de abajo en la acumulada���� pic.twitter.com/4MwLLVsNXl — Independiente F.C. San Vicente Oficial®️ (@indeoficialsv) March 2, 2020

"No estamos en Europa, estamos en El Salvador y comemos tortilla con crema y frijoles. Aquí no conocemos un Corn Flakes con leche, una fruta. No tenemos 25 manzanas en la casa, tantas cosas que tenemos que superar. Hay buen fútbol, tenemos buenos futbolistas, lo que no hay es dinero", aseveró tajante. Aún así, aclaró: "Pero vamos a superar todas estas situaciones".