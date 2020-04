Douglas Martínez pidió que no le den ganada la liga a Motagua

El parate del fútbol debido a la expansión del coronavirus ha dejado muchos problemas en las federaciones. Nadie sabe a ciencia cierta cuando podrá reanudarse el torneo y no hay manera de establecer una fecha. Todas las ligas están suspendidas por tiempo indeterminado y ninguno se anima a hablar de una posible reanudación en el corto plazo. La mayoría teme no poder finalizar las competiciones.

Honduras no es la excepción a todo lo que está acontenciendo. Directivas plantearon la posibilidad de hacerle un test de COVID-19 a todos los jugadores y, en caso de que no haya positivos, volver a jugar a puertas cerrradas. Es una propuesta que gana lugar, pero no está confirmada y la falta de dispositivos podría hacer que no se lleve acabo. La otra opción es dar por terminado el torneo y premiar según las posiciones que estaban antes de la suspensión.

Sobre esto habló Douglas Martínez, legionario hondureño que se desempeña en el Real Salt Lake, y fue mu sincero: "No es justo que lo terminen al que va en primer lugar. Si lo van a cancelar, que lo cancelen completo. Darle el título a Motague es muy fácil". Se mostró enojado el futbolista sobre la posibilidad de que le den el campeonato al Ciclón Azul. Así se lo vio en la entrevista que dio en un VIVO de Instagram.

Además, el delantero reconoció a que equipo le va de Honduras: "Ya lo he dicho 50 veces, tengo una foto de cuando tenía 4 años con la camisa de Olimpia. No es nuevo mi fanatismo". De todas formas, aclaró que es profesional y que jugaría en algún otro equipo del país. El futbolista destacó que no se maneja con el corazón, sino que con la cabeza y busca lo mejor para su carrera.

Al finalizar, hablaron sobre la posibilidad de ir a Europa y, pese a estar muy cómodo en la MLS, contó que haría un sacrificio para ir al viejo continente: "Aceptaría jugar en Europa ganando menos dinero porque mi meta es prosperar". Y descartó analizar la chance de ir a la Liga Nacional. El ofensivo subió hace poco a la Primer División de Estados Unidos y solo piensa en crecer en el exterior.