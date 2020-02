Diego Vázquez: "El formato lo cambiaron porque Olimpia no salía campeón"

El director técnico de Motagua, Diego Martín Vázquez, atendió a los medios de comunicación para volver a provocar pólemica con el Olimpia, su rival de toda la vida.

La "Barbie", como se le conocía en sus tiempos de jugador, ha vuelto a hablar del formato de Liga Nacional, y ha ratificado su posición en donde asegura que se le cambió porque Olimpia no levantaba una copa desde hace mucho.



"Lo cambiaron por un hecho puntual, lo sigo sosteniendo, que lo cambiaron porque Olimpia no salía campeón en los últimos años por torneos y medio," empezó diciendo.

Seguido a eso, aseguró no restarle méritos al conjunto merengue, pero lanzó el mismo dardo nuevamente: "No le estoy quitando méritos a nadie, dije que cambiaron el formato porque Olimpia no salía campeón hacía seis torneos y medio, lo dije el torneo pasado y lo sigo sosteniendo", concluyó.



Diego Vázquez, director técnico de Motagua.