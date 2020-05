David Suazo dijo quiénes son los mejores jugadores y sorprendió a todos

La gran pregunta en el fútbol actual está en elegir entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como los mejores jugadores, no solo de hoy, sino de la historia del fútbol. Hace años que ellos comparten el puesto a mejor jugador y no nació nadie que los pueda superar desde que están en su mejor nivel. Ni ahora, que ambos están más grandes y el físico no rinde igual, pudo algún jugador superarlos.

Sobre esto le consultaron a David Suazo. El Rey brilló en la Serie A cuando jugaba en el Caglari y puede opinar sobre el rendimiento del portugués en la liga europea. Aprovechando su conocimiento, le preguntaron por estos dos y sobre quién era el mejor jugador de toda la historia. El catracho decidió sorprender a todos y dio nombres que no estaban en carpeta para muchos.

El hondureño aseguró: "Ronaldo, el “Fenómeno”. También Pelé, Frank Beckembauer y Luka Modric, esos son mis elegidos”. Pero no quedí ahí, también agregó a otro que se destacó en el Inter y con él que compartió equipo: "Zlatan Ibrahimovic es un jugador que marca diferencia, te dice lo que piensa, no se calla nada, tiene una gran personalidad, muy profesional y convincente".

Pero no se quedó solo con jugadores, también contó en los técnicos que se inspira para dirigir: “El talento hace todo más fácil, luego con el trabajo puedes cubrir otras cosas, una para esto estudia como entrenador, el sistema de Carlo Ancelotti, es más fácil de interpretar, Sarri, es más complicado”.

Siempre es oportuno conocer la visión de un jugador que fue tan destacado a nivel europeo. Suazo sabe más que nadie lo que es estar arriba del césped y su opinión es más que valida. No deja de sorprender que deje afuera de su listado de a favoritos a dos futbolistas que marcaron la historia contemporánea de este deporte.