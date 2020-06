David Suazo contó que sueña con dirigir a Olimpia y el presidente le contestó

Por el presente que está viviendo Olimpia, es extraño que se hable de un futuro sin Pedro Troglio en el banco. El entrenador argentino llegó y logró cortar una rachada de 4 años sin ser campeón. Además, tiene a los Albos con un pie en la semifinal tras vencer en la ida a Montreal Impact de visitante. El técnico es amado por los aficionados y tiene contrato hasta junio del año que viene.

Pero David Suazo salió hablar sobre sus intenciones de entrenar al equipo en donde surgió y ya más de uno sueña con verlo en el banquillo. Estas fueron las declaraciones del Rey en una entrevista con La Prensa: “Si el proyecto es bonito por qué no. Uno puede decir sus prioridades, platicar y decidir luego, sería un orgullo dirigir al mejor equipo de Honduras”.

Y agregó sobre la posibilidad de empezar a negociar en un futuro cercano con los directivos del equipo Tricolor: “Lo sabe la presidencia, nosotros estamos abiertos. Le debo mucho a esa institución, si logramos salir fue gracias al Olimpia y a la Selección. Olimpia sabe, cuando se llegue una oportunidad se habla, se platica”.

Para nuestro querido @CDOlimpia sería un honor que David Suazo, un hombre de la casa, algún día pudiera llegar a dirigir a nuestro amado Leon! Dios quiera Rey David que el destino nos vuelva a juntar! Un fuerte abrazo! Ciao! https://t.co/WDsqyd6C6c — Rafael Villeda (@R_Villeda) June 6, 2020

Al poco tiempo de estos dichos, el presidente de Olimpia decidió salir a contestar y se mostró sincero. Rafael Villeda habló sobre la posibilidad de que llegue Suazo como entrenador: “Para nuestro querido Olimpia sería un honor que David Suazo, un hombre de la casa, algún día pudiera llegar a dirigir a nuestro amado León! Dios quiera Rey David que el destino nos vuelva a juntar! Un fuerte abrazo! Ciao!”.

Es claro que la respuesta del presidente se trata de una forma de gratitud hacía el ídolo. Los directivos están muy a gustos con Troglio y, más allá del cariño que le tengan, Suazo no ha rendido cuando decidió convertir entrenador. Tuvo flojos pasos por Italia y no ha podido crecer en este nuevo rol. De todas formas, no sería extraño verlo como entrenador de Olimpia en un futuro, pero más lejano que cerca.