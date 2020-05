Cristóbal Soria llena de elogios al Choco Lozano y lanza un deseo especial

El presente de Anthony Lozano en el Cádiz estaba en alza hasta la suspensión por la pandemia del coronavirus. El delantero era una pieza fundamental del equipo que está como líder de la Segunda División de España y que tiene importantes chances de subir a la máxima categoría. Era tan bueno su rendimiento que el periodismo español destacó que tenía la llave del ascenso de su equipo.

A esto hay que sumarle las nuevas declaraciones de Cristóbal Soria. El periodista que trabaja en el programa de "El Chiringuito" confesó en una entrevista con Diario Diez ser aficionado del Cádiz y habló de Lozano: “Soy un seguidor del Cádiz Club de Fútbol, me encantaría que el año que viene sea un equipo más de los 20 equipos que están en la Primera División de España y creo que el 'Choco' tiene que marcar la diferencia en estos 11 partidos que quedan en Segunda División".

No solo resaltó la importancia del futbolista catracho, sino que lanzó un deseo especial para él: "Me encantaría que marcara el gol definitivo que hiciera al Cádiz regresar a la Primera División, me encantaría”. Es claro que el legionario ha cambiado su imagen en el viejo continente, tras no haberse destacado en el Barcelona B y tampoco en el Girona, equipo que es dueño de su ficha.

Soria siguió hablando del Choco y resaltó la gran trascendencia que tiene en este club que vive un momento histórico para volver a estar en una de las ligas más importantes del mundo: “Él tiene la moneda para cambiarlo y el fútbol es así donde llega la oportunidad, él tiene la oportunidad pero debe tener la cabeza limpia y la cabeza clara porque cuando le llegue la oportunidad lo que tiene que hacer es meterla”.

El presente de Lozano en el Cádiz debería alegrar a los hondureños. Hace mucho no hay un jugador catracho que logre metese a los aficionados de su club europeo en el bolsillo. Pese a que todavía le ha faltado demostrarlo en la Bicolor, todo indica que tiene un futuro cercano muy bueno y hay que festejarlo. No es fácil destacarse en Europa siendo centroamericano y el surgido en Olimpia lo está haciendo.