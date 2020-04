Cristian Maidana redobla su amor por el Olimpia: "Acá me quiero retirar"

Su futuro en el punto de vista contractual aún no está definido. Lo cierto es que el club aún debe dar notificación alguna acerca de su renovación, cosa que aún no ha trascendido. Sin embargo, Cristian "el Chaco" Maidana ha denotado una vez más el amor que le profesa al Olimpia de Honduras.

Ha tenido un gran desempeño a lo largo de la temporada, y los fanáticos así se lo han hecho sentir, por lo que de más está decir lo cómodo que pueda sentirse, siendo tal vez uno de los factores que pueda tener en cuenta para las declaraciones emitidas este martes en el sitio Todo Deportes.

Cristian Maidana con la camiseta del Olimpia

"Me quiero quedar acá, quiero seguir demostrando que puedo quedarme aquí", indicó primeramente. Además, detalló los pasos que anhela dar con la institución con referencia a este tema: "Lo primero es tratar de renovar, y después está tratar de quedarme el mayor tiempo posible".

A Cristian Maidana le gustaría colgar los botines con el Olimpia�� pic.twitter.com/l7GPDoEwaA — TDTV (@tdtvhn) April 6, 2020

Una vez más, recalcó lo conforme que se siente tanto con la dirigencia, el técnico, compañeros y fanáticos que rodean al León: "Yo lo he dicho, me siento cómodo acá". Finalmente, en relación a una posible despedida al deporte defendiendo los colores del club, manifestó: "Si el club lo decide por supuesto que me quiero retirar acá en Olimpia".

El hombre nacido en Chaco, Argentina, pasó por diferentes clubes de su país natal, así como el fútbol europeo, con pasos por el Recreativo Huelva de España y el Spartak Moscú de Rusia. Bajo la órbita de Concacaf, ante de recalar en Honduras, estuvo en Philadelphia Union, Houston Dynamo y Atlante.