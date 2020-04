Costly dispara: "Pinto fue un retroceso, solo vino a agarrar dinero"

En una entrevista para Radioactiva de San Pedro Sula, el atacante de Platense Carlo Costly volvió a reactivar su batalla verbal con Jorge Luis Pinto, ex entrenador de la selección nacional de Honduras.





El legendario ex delantero de la bicolor empezó contando que tenía planeado retirarse al finalizar este campeonato, pero el coronavirus vino a cambiar sus planes por completo. Según el "Cocherito", ahora, esperar a que se reactive la Liga Nacional, y luego jugar un último torneo, ya sea a partir de septiembre o inicios de 2021.

Carlo Costly, actual jugador del Platense de Puerto Cortés.



Al mismo tiempo dejo entrever que no lo llama mucho la atención la idea de ser entrenador, pero no tampoco lo descarta en un 100%. "Ser técnico es complicado, tengo un carácter fuerte y no me veo en eso. Pero nunca se sabe, quizá más tarde si Dios quiere pueda empezar a estudiar para serlo", afirmó.







De paso, el mundialista con Honduras en Brasil 2014 no dejó pasar la oportunidad para tirarle un nuevo dardo a Jorge Luis Pinto. Después de llamarlo "loco puteador" y que el colombiano le contestara tildándolo de "mugre", el futbolista de Platense abrió un nuevo episodio en su enfrentamiento con el director técnico.





"Hablar de Pinto es perder tiempo, perder dinero, porque vino a agarrar dinero. Es retroceder, porque eso es lo que dejó en Honduras: pérdida de tiempo, retroceso y pérdida de dinero. No tengo nada qué hablar. Cada quien hizo lo que hizo", concluyó.