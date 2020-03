Conmovedor: le suplica a Bukele ayuda para salvar su perrita, y así respondió

No sabemos si será o no el 'mejor' presidente del mundo, pero hay algo de lo que si no se puede dudar: Nayib Bukele sabe ganarse en pequeños detalles el cariño de los salvadoreños.

Desde antes de tomar la presidencia, ya se sabía que el mandatario era bastante activo en sus redes sociales, y ya después de asumir el mando, elevó su popularidad incluso fuera de su país.

En esta ocasión, una tuitera llamada Gabriela le ha suplicado que le ayude a salvar a su mascota, una perrita de raza husky siberiano, que se encuentra en grave estado de salud.

"¿Pueden ayudarme a decirle al señor presidente @nayibbukele que me ayude? Mi perrita se está muriendo y necesito ayuda económica para poder llevarla a la veterinaria. No quiero que se me muera" explicó.

Seguido a eso llegó la respuesta del Presidente salvadoreño, y está conmovió a todos:

"Las emergencias veterinarias están autorizadas en el Decreto Ejecutivo 12. En cuanto al dinero, no te preocupés. El Dr. Giacomo Zappala te estará esperando para atenderla en Veterinaria la Mascota, calle y colonia la Mascota, #230. Espero se ponga bien tu perrita", respondió.





