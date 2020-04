Concacaf toma una decisión definitiva con respecto a las semifinales de la Liga de Naciones

La propagación del coronavirus no se frena y no hay evento que quede en pie. Ligas, competiciones y hasta Copas Internaciones se suspenden debido a este virus. Parece casi imposible establecer una fecha para que se vuelve a disputar el fútbol. Está todo parado por el momento y ninguna federación quiere arriesgarse a que alguno de los jugadores se enferme. Debido a esto han cancelado eliminatorias, Eurocopa y hasta Copa América.







Hoy se confirmó otra suspensión: las semifinales de la Copa de Naciones. Es debido a la tremenda crisis sanitaria que está viviendo Estados Unidos. En el país norteamericano hay infectados 271.528 y los muertes son 6.940. Una tragedia que nadie vio venir y que obliga a tomar recaudos inesperados y poco populares como la no reanudación de un torneo.



A causa del coronavirus, Concacaf ha suspendido la Liga de Naciones.



Concacaf decidió no dar una fecha exacta, pero advirtió que el encuentro entre México y Costa Rica en Texas no se va a disputar. El partido tenía fecha para el 4 de junio y la final para el 7 del mismo mes. Lo mismo con la otra llave que enfrenta a Honduras y Estados Unidos. Dos encuentros que habían ganado los focos del mundo, pero que no se disputarán.



⚠ SE SUSPENDE LAS SEMIFINALES DE LA LIGA DE NACIONES ⚠



Concacaf anunció que se suspende el "final four" del torneo a disputarse del 4 al 7 de junio de 2020 en Houston y Dallas. #CentralFOX pic.twitter.com/TGB3kCIXc2 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) April 3, 2020



"El evento, que incluye a los equipos nacionales masculinos de Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y México se reprogramará para una fecha posterior y en sedes por determinar", explicó la confederación. Y agregaron: "Estará sujeto a que las autoridades de salud pública determinen que es seguro reanudar los eventos deportivos profesionales".







Además avisaron que no se pospuso a Clasificatoria a la Copa Oro 2021 de Concacaf a llevarse a cabo en la ventana internacional de junio y el Campeonato Caribeño de Clubes Concacaf Flow. Como dato optimista, se le devolverá el dinero a todos los que hayan comprado las entradas. Informaron que el reembolso será automático para todos los fans.