Comunicaciones y Municipal unidos en un pedido a la Fedefut

La polémica no terminó cuando la Fedefut decidió dar por cancelado el torneo. Tras la fuerte presión de los equipos, decidieron dar por terminado el Clausura 2020 sin campeones, pero dejaron la incógnita sobre el tema de ascensos y descensos. La Federación sigue analizando que hacer y Concacaf ya les comunicó que se les recomienda anularlos en este temporada.

No solo la Confederación realizó este pedido, sino que los presidentes de los dos clubes más importantes de Guatemala salieron a reclamarle lo mismo. Ninguno de los dos quiere que haya definiciones sobre equipos que bajan y otros que suben, ambos mandamases dejaron muy en claro su posición. La presión que tienen la Fedefut es muy grande en este momento y deberán tomar una decisión rápida.

El primero en hablar fue Juan García, presidente del Albo: “Las decisiones tienen que ser parejas para todos. Desde mi humilde opinión, si no hay un campeón, no puede haber un descenso. Si no hay un descenso no puede haber un ascenso. Este es un torneo que todos debemos perder. Si ellos recomiendan algo, seguro lo analizaron y evaluaron. Cuando Concacaf hace una recomendación tan puntual, creo que tenemos que seguir esta directriz”.

"Hay que respetar lo que dice Concacaf. Muchos equipos invertimos para ser campeones y todo quedó inconcluso, todos estamos perdiendo algo", Gerardo Villa, presidente de Municipal pic.twitter.com/OnGVvttjqo — Marce Morales (@MarceMorales_g) May 21, 2020

Después lo siguió Gerardo Villa, presidente de los Escarlatas, y volvió a instir con lo mismo: “Es algo que no nos compete a nosotros porque al final participaremos con el que este de rival el próximo torneo, pero si me pregunta que pienso yo, creo que se debe respetar lo que sugirió la Concacaf y la Federación no dejarse presionar por ciertas personas que están alrededor de ella”.

La postura es muy clara y la Fedefut no tiene mucho más tiempo para demorar el anuncio de la medida. La postura de cancelar ascensos y descensos se utilizó en El Salvador, Honduras y Panamá. Todas estas Federaciones actuaron según la recomendación de Concacaf y no hubo problema por parte de los clubes del ascenso. Las próximas horas serán vitales para la decisión que tomarán los directivos del fútbol chapín.