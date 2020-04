Clubes de Guatemala propusieron eliminar los descensos de esta temporada

La propagación del coronavirus por el mundo ha logrado posponer casi todos los torneos de fútbol. Las ligas han quedado sin una definición y una reanudación en el corto plazo parece imposible. No creen que se pueda volver a jugar hasta pasado el mes de mayo, dejando sin tiempo a la finalización de las competiciones. Distintas federaciones analizan que hacer para poder ponerle un cierre al campeonato.

Guatemala no está excento a esto, todavía no terminó la liga y parece que no darán los tiempos para que pueda jugarse. Debido a esto, varios equipos se ven preocupados por la decisión que podrían tomar los directivos. Una de la más hablada es dar por terminado todo con los puestos que ocupan los clubes. Con eso definido, se sabría quiénes son los que descendien, los que clasifican a copa y quién es el campeón.

Pero esta medida no es aceptada por todos y cuatro capitanes de distintos equipos decidieron enviar un comunicado a la Federación de fútbol para pedir la eliminación de los descensos. Es un pedido basado en que nada está completamente definido y al declarar los descensos con la liga a medias, dejas a clubes sin la posibilidad de haber peleado para poder matener la categoría.

Brayan Morales (Siquinalá), Jean Márquez (Mixco), Miguel Escobar (Capitalinos FC) y José Luis Castillejos (Universidad SC) fueron los que unieron fuerzas para hacerle llegar este pedido a los directivos. No solo quieren suspender los descensos de La Liga Nacional, sino también los de la Primera División. Todos capitanes de equipos que se ven perjudicados por la supuesta medida que se tomaría.

Restará saber que decide realizar. Por ahora, la idea es poder reanudar esto a mediados de mayo. Pero todo dependerá del avance del coronavirus por el país centroamericano y de lo que recomiendo el Ministerio de Salud. Por el momento, no se recomienda los eventos deportes porque se podrían contagiar entre jugadores. Si vuelve, ya se sabe que será sin público en las tribunas.