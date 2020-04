Christian Bolaños sorprendió con felicitación al Alajuelense

Si bien los violentos en el fútbol puedan demostrar lo contrario, hay una reconocida frase que brega por la hermandad de los clubes, aún cuando la ubicación y/o la historia los han puesto en veredas contrarias: "Somos rivales, no enemigos". Ese refrán, al cual no todos suscriben fielmente, intenta profesar un "odio deportiva" que no trascienda de las canchas.

Las instituciones suelen instar esto a sus fanáticos, con alguna que otra campaña para acabar con los lamentables hechos que empañan la belleza del deporte, así como diversos intentos de visibilizar la camaradería y compañerismo que existe entre los jugadores de ambas escuadras tan contrariadas.

Christian Bolaños

Puede que lo realizado esta mañana por Christian Bolaños sea un esfuerzo más de hacer valer esta filosofía, al dedicarle un mensaje de felicitaciones al Alajuelense mediante Twitter. Claro, cabe recordar que la Liga es la antítesis del Saprissa, entidad de la que forma parte el experimentado deportista.

Muchas felicidades @ldacr dan un gran paso para el futbol y crecer con buenas condiciones [email protected] los jugadores �� atte:�� pic.twitter.com/tZ0hCFIWsz — Christian Bolaños N.���� (@BOLACRIS7) April 28, 2020

"Muchas felicidades Alajuelense. Dan un gran paso para el fútbol, y crecer con buenas condiciones [email protected] los jugadores", manifestó el delantero morado, con dilatada trayectoria por el fútbol local, Europa y un breve paso por Qatar. Las respuestas ante esa publicación fueron variadas.

En primer lugar es algo a destacar el aplauso en forma de emonji que los de Alajuela efectuaron para Bolaños, en retribución por su posteo. Otros simpatizantes del Monstruo también hicieron lo propio, mientras que otros desaprobar su accionar.