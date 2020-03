'Chelato' sigue mejorando y hasta preguntó por el partido del Olimpia

José de la Paz Herrera estuvo muy delicado de salud en los últimos días; sin embargo, el maestro del fútbol hondureño se ha ido recuperando poco a poco.

Como todo un guerrero, el único entrenador hondureño mundialista de la historia se aferra a seguir viviendo, y en esta ocasión dejó otra gran anécdota para recordas.

Según informó via Twitter su hijo, Rudy Urbina, el profesor preguntó por el resultado del Olimpia en el partido de hoy. Los leones juegan contra el Impact de Montreal en unas horas, por lo que se le aclaró que aún no se había jugado el encuentro.



"ACTUALIZACIÓN 10/03/2020 sobre salud del profesor Chelato Uclés: La mejoría cognitiva de mi padre es tan evidente que hoy, mientras recibía visitas a las 11:30 am, preguntó el resultado de @CDOlimpia en Montreal. Obviamente se le aclaró que el juego es por la noche. #Cadadíamejor", publicó Urbina.

