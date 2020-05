Bryan Róchez vuelve a la Primera División de una liga importante de Europa

Llegan buenas noticias para un legionario hondureño desde Europa. El delantero Bryan Róchez se encuentra en Nacional, de la Segunda División de Portugal. Eran los líderes del torneo, hasta que se decidió para el fútbol por la pandemia que estaba azotado al viejo continente. Poco se sabía sobre si habría o no continuidad de la Liga Pro, se temía que se diera como cancelada y no haya descensos.

Después de varias dimes y diretes, la Federación portuguesa decidió dar por terminado el torneo y confirmar el ascenso del primer y segundo equipo de la tabla general. De esta manera, Nacional y Ferarense llegarán a la máxima categoría. Los equipos ascendieron con 50 y 48 puntos respectivamente, le sacaron una importante diferencia al tercero que terminó con 42. Se definió todo con 10 fechas todavía por jugar.

Obviamente, que los jugadores de Nacional festejaron con todo este título obtenido. Volverán a disputar la máxima categoría de su país. Hasta el equipo compartió un video de jugadores y cuerpo técnico, desde sus hogares, celebrando al ritmo de We are the champions de Queen. Gran manera para disfrutar semejanete logro que los posiciona en lo más alto del fútbol portugués.

Róchez le hará compañía al otro legionario hondureño que está en Portugal. Jonathan Rubio, futbolista de Tondela, lo acompañara en este nueva liga. Hace poco el futbolista se realizó estudios por coronavirus y se confirmó que la Primera División y la Copa NOS si podrán terminar su temporada. La decisión es exclusiva para el ascenso de allá y beneficia al catracho.

La temporada de Bryan no fue para nada mala, estuvo varios partidos de titular, marcó siete goles y está entre los 12 goleadores de la liga. Ha tenido mejores rendimientos, pero no son malos números. Ahora deberá enfrentar el desafío de rendir en lo más alto de Portugal. Una buena oportunidad para demostrar su gran talento y soñar con terminar siendo fichado por un grande de Europa.