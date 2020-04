Arquero que pertenece a Olimpia vende bananos para sobrevivir

Desde que se paró el fútbol, la situación de algunos jugadores de la Liga Nacional no es la mejor. No todos cobran grandes sueldos, aquellos que están en equipos más pequeños sufren mucho este parate por el avance del coronavirus. Tanto necesitan que vuelva el deporte, que hay algunos que tuvieron que salir a trabajar de otras cosas para obtener el dinero necesario para sobrevivir junto a su familia.

Es el caso de Gerson Argueta, portero de Real de Minas. El futbolista pertenece a Olimpia, pero el sueldo que cobra en los Mineros es muy bajo como para sobrevivir sin cobrarlo en su totalidad por la suspensión del fútbol. El jugador decidió salir a trabajar en otro rubro totalmente diferente para obtener dinero y así poder llevar comida a casa. Es uno de los tantos que está haciendo lo mismo para poder comer.

Argueta se fue a un mercado de Tegucigalpa para descargar bananos y venderlos al público. "Andamos trabajando, ganándonos para el pancito de cada día. Estamos en la necesidad de trabajar, siempre en la casa viene el recibo de luz y hay que pagarlo. Un amigo me dijo que si quería venir a descargar un camión de bananos y aquí andamos", contó el arquero en una entrevista con Q'Hubo Tv.

Además, contó el problema que viven varios futbolistas: "La verdad está difícil, somos muchos los que dependemos del fútbol. No sabemos que irá a pasar, es una crisis difícil donde no te puede quedar en tu casa porque hay una necesidad, hay que comprar comida. A la mínima oportunidad que tuve de ganarme una cantidad de pesitos yo no dudé, me ando cuidando para no exponer a mi familia".

Para finalizar, volvió a criticar el tema de la cuarentena sin pensar en las personas que necesitan salir a trabajar para poder ganarse la plata: "Yo entiendo cuando le dicen a uno que se quede en casa, pero hay necesidad ¿Con qué compro las tortillas? La gente no sale a la calle porque quiere, sale por necesidad. Yo no me puedo dar el lujo de quedarme acostado en mi cama".