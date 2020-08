Álvaro Saborío dedicó unas convincentes palabras al Deportivo Saprissa

Hace unos días dio inicio el Torneo Apertura 2020 en Costa Rica en medio de la pandemia del Coronavirus bajo muchos protocolos de seguridad y sanidad. Debido a esta situación, podía colocarse en duda el comienzo de este Apertura, pero hasta los momentos, las actividades dentro de todo han podido manifestarse con regularidad durante la primera jornada con un triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense.

Uno de los equipos obligados a llevarse este torneo luego de muchos años de sequía, son los rojinegros. Y aún más con las contrataciones de peso que han realizado con la llegada de Bryan Ruiz y Álvaro Saborío. Quienes con su experiencia, la directiva ha apostado por estos dos referentes para ayudar al club a volver a lo más alto del balombié costarrincese.

Para la cadena de ESPN, el delantero Álvaro Saborío fue entrevistado y dedicó unas breves palabras al Deportivo Saprissa, tomando en cuenta que pasó por la institución del más ganador en Costa Rica y ahora defiende los colores de su rival, la Liga Deportiva Alajuelense.

�� Para Álvaro Saborío fue imposible resistirse a Alajuelense y ayer debutó con gol para los manudos. ��



¿Ha recordado o pensado en el Deportivo Saprissa?��



Nos lo cuenta todo en este video⬇️⬇️ pic.twitter.com/Aowx7HEHJb — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) August 16, 2020

"Desde que tomé la decisión de venir a la Liga Deportiva Alajuelense, sinceramente no me pasó por la mente algo sobre el Deportivo Saprissa. Honestamente ya son tres años desde que salí de ahí y cuando Alajuelense me ofreció participar en su nuevo proyecto, acepté sin dudarlo porque soy un profesional", afirmó el delantero costarricense Álvaro Saborío para ESPN.

En la primera jornada La Liga Deportiva Alajuelense venció como visitante (0-2) ante Municipal Pérez Zeledón. Y Saborío pudo responder con uno de las dos anotaciones para darle ese primer triunfo a su equipo y comenzar a responder dentro de la cancha, aportando con goles y con su experiencia para poder cumplir con el objetivo de llevar a los rojinegros a otro campeonato local.