Alexander Cruz, el joven hondureño que la rompe en la academia del Liverpool en Boston

Adzair Alexander Cruz es su nombre completo. Nació en Massachusetts, Estados Unidos, pero es hondureño por adopción, al ser la nacionalidad de sus padres. Con solo 9 años, el pequeño destila talento en la Sub-11 de la academia del Liverpool inglés en Boston.

El joven explicó a Diario Diez, en relación al origen de su amor por el deporte: "Desde un día que vi la TV, me enamoré del fútbol, estaba muy pequeño, no recuerdo. Viene de mí, yo quiero jugar fútbol, mi papá me entrena mucho, pero esta pasión nació por mi cuenta".

Sobre el equipo que integra desde los cinco años, expresó: "Me gusta mucho mi academia, tengo buenos compañeros, nos llevamos bien y tenemos un gran entrenador". Además, avisó: "Soy el goleador. Además de hacer goles, filtro las pelotas. A veces juego de mediocampista y también me gusta".

En relación a Honduras, lugar al que afirmó ir en tres ocasiones y volverá en agosto de este año, reveló: "Mi sueño es convertirme en futbolista profesional, y un día representar a la Selección de Honduras en un mundial". A su vez, agregó: "Mi gran sueño es jugar con Honduras, el país de mis padres".

Finalmente, indicó a que futbolistas catrachos adora: "Admiro a Maynor Figueroa, por su humildad; a Pavón Plumer, sus goles con la cabeza eran increíbles; y a Elis, por su velocidad".