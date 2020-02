Alex López se desahoga: "Jamás soy un pecho frío"

Entre el verano de 2014 y el torneo apertura 2019, la Liga Deportiva Alajuelense acumula la peor sequía de títulos de su historia: 12 campeonatos sin salir campeón.

Tanto tiempo sin celebrar tiene sus consecuencias, y uno de los apuntados en los últimos tiempos es el mediocampista catracho, Alexander López.



La frustración de una parte de la afición liguista se descargó mucho en el volante, acusándolo de no aparecer en los partidos importantes. Ante esto, el ex Houston Dynamo ha tenido una respuesta.

En una nota para La Nación, el hondureño se desahogó: "De molestarme no me molesta, pero sí hay sentimientos que uno no los puede esconder. Esos comentarios tampoco los tomo de una manera crítica, porque eso no es criticar el fútbol que yo puedo hacer dentro de una cancha. Jamás soy un pecho frío", aseguró.

Luego de eso, señaló que cuando no tiene incidencia directa en los resultados favorables del Alajuelense, se siente inconforme: "Siempre trato de dar lo mejor, para mí si en un partido no doy una asistencia o no doy un pase gol, me siento que no cumplí dentro de la cancha", concluyó.



Alex López, volante armador del Alajuelense.