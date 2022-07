Alajuelense vs Águila chocarán en el partido de ida de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022. Conozca día, horario, canal de TV y streaming para verlo EN VIVO y EN DIRECTO.

Alajuelense vs Águila: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el juego de ida por la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022

Liga Deportiva Alajuelense y Club Deportivo Águila se enfrentarán el martes 26 de julio por el encuentro de ida de la ronda preliminar de la Liga Concacaf 2022. Los manudos quieren emprender nuevamente el camino hacia la consagración para dejar atrás la eliminación ante Guastatoya de la última edición. Mientras que los emplumados, con pocos minutos encima debido al cese de la actividad en la Liga Mayor, buscarán sacar pecho en casa en su tercera participación.

Águila vs Alajuelense: cuándo juegan, a qué hora y por dónde ver el partido

Águila y Alajuelense disputarán la ida de la ronda preliminar mañana, martes 26 de julio, a partir de las 8:00 p.m. de Centroamérica (9:00 de Panamá), en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel. La misma se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales.

Costa Rica: Star+, ESPN 4 y Fox Sports App

Águila vs Alajuelense: cómo llegan los aguiluchos

El conjunto de Agustín Castillo no tuvo el estreno deseado en el Apertura, ya perdió 2-1 contra Once Deportivo. Empero, no pudo seguir compitiendo debido a la causa de lavado de dinero que recayó sobre la FESFUT, intríngulis en el cual intervinieron el INDES y la FIFA. "Nos hemos centrado en prepararnos para este partido importante y olvidar el tema, pero sí es un poquito complicado de tratar por el estrés y la confusión que generó", explicó "Chochera". Ahora la hoja está en blanco para Águila, cuya mejor participación se produjo en 2017: llegó a cuartos de final, pero cayó 2-1 (global) ante Plaza Amador.

Águila vs Alajuelense: cómo llegan los manudos

La Liga sabe bien lo que es competir en la Liga Concacaf. Campeona en 2020 tras vencer 3-2 en la final a su acérrimo rival, Saprissa, al año siguiente sufrió una inesperada eliminación a manos de Guastatoya gracias al gol de visita (3-3 global) en los octavos de final. "Ha sido un ridículo, un fracaso grande", sentenció Luis Marín, por entonces DT de los erizos, por lo que este año quieren quitarse la espina. En sus últimas presentaciones por la Liga Promérica, Alajuelense venció 2-1 a Santos de Guápiles y goleó 4-1 a Guanacasteca.