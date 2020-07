Agustín Lleida habló sobre la negociación de Bryan Ruiz con Alajuelense

Hace unos días se hizo oficial la desvinculación Bryan Ruiz con el Santos de Brasil y comenzaron los rumores sobre cuál sería su próximo destino. Las especulaciones comenzaron a nacer a raiz de las recientes declaraciones del futbolista, en donde confirmaba que de regresar al fútbol de Costa Rica, tendría como primera opción fichar por la Liga Deportiva Alajuelense para continuar con su carrera deportiva a sus 34 años de edad.

Posteriormente a esta declaración del jugador costarricense, se encendieron las alarmas en la institución de la Liga, en donde afirmaron según Teletica Radio, la dirección deportiva del equipo irá por el jugador a través de varias negociaciones para que pueda ser parte del conjunto liguista en el balompié tico.

Foto: Twitter / Alajuelense

El gerente deporivo de la Liga Deportiva Alajuelense, Agustín Lleida , habló el día de hoy en una conferencia de prensa, en donde emitió varias palabras sobre la posible llegada de Bryan Ruiz a la institución, de cara a lo que será el Torneo Apertura 2020 que comenzará a mediados del mes de agosto del presente año.

#ConferenciadePrensa ll Agustín Lleida: “La negociación con Bryan Ruíz no depende solamente de mi”. — L.D.A. (@ldacr) July 22, 2020

"Hemos conversado con Bryan Ruiz pero él todavía no lo tiene definido, aunque claro que me encantaría que estuviera con nosotros. Lo de Ruiz es mi deseo, ojalá si vuelve a Costa Rica sea a la Liga por su pasado, pero no depende de mi persona", aseveró Agustín Lleida.

"Sobre Bryan, trabajo 24 horas todos los días, si se decide por Costa Rica, trabajaré porque sea la Liga. El club tiene la estructura llamativa para él", finalizó Lleida sobre el tema de Bryan Ruiz. De esta manera, los aficionados y la institución deberán seguir esperando para conocer cuál será la decisión que tome el jugador sobre su futuro inmediato.