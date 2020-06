A votar: ¿quién debería ser el arquero titular de Alajuelense?

La Liga Deportiva Alajuelense tiene espalda para decir que cuenta con grandes arqueros en su institución, de hecho, muchos de ellos de talla mundial, pero al día de hoy, están siendo muy criticados por parte de los aficionados y seguidores del equipo por las actuaciones de los últimos encuentros.

Actualmente, Leonel Moreira, es el guardameta que ha contado con mayor participación en el conjunto rojinegro, registra un total de 1050 minutos en doce partidos como portero titular. Pero su desarrollo en los úttimos partidos ha dejado mucho que desear y ha comenzado a ser señalado.

Seguidamente, se encuentra Mauricio Vargas, quien cuenta con 567 minutos en este Clausura. Y aunque sus presentaciones han sido buenas, no le ha alcanzado para quedarse con el puesto de tituar del equipo.

��| Leonel Moreira: “No soy el de siempre, pero sé que puedo dar más”. pic.twitter.com/J37w7SyLMJ — L.D.A. (@ldacr) June 5, 2020

“Tienen que mejorar, están cometiendo faltas infantiles, están desconcentrados y, si no dejan todo en la cancha, no van a superarse. Ellos no están tan mal, pero no saben cómo aprovechar las cosas. Para ganar campeonatos hay que ser diferentes”, aseguró a ESPN Alejandro González, leyenda en la portería de la institución.

Para la próxima fecha, El León recibirá en su casa a AD Santos en partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Promerica de Costa Rica, y es cuando comienzan las interrogantes y la duda sobre quién debería ser el titular para resguardar los tres palos del Alajuelense en sus aspiraciones de quedarse con este torneo.